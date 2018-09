Charlie's Angels: Luis Gerardo Méndez nel remake di Elizabeth Banks

Secondo quanto rivelato dall’Hollywood Reporter, Luis Gerardo Méndez si è unito al cast del remake di Charlie’s Angels, le cui riprese sono iniziate due giorni fa.

Méndez, noto per le sue partecipazioni a show quali Cantinflas, Time Share e Club of Crows interpreterà il personaggio noto come Il Santo. L’attore ha da poco terminate le sue riprese per il film Bayoneta e nel 2019 lo vedremo nella dramedy Murder Mystery, al fianco di Jennifer Aniston e Adam Sandler.

Il nuovo film dedicato alle Charlie's Angels, diretto da Elizabeth Banks, sarà distribuito dalla Sony Pictures negli Stati Uniti il 27 settembre 2019. La sceneggiatura è stata firmata dalla stessa Banks insieme a Doug Miro e a Carlo Bernard. Nel cast troviamo Kristen Stewart, Naomi Scott e Ella Balinska nelle parti principali, più Patrick Stewart nei panni di Bosley, assistente di Charlie.

Il franchise delle Charlie's Angels è iniziato nel 1976 con lo show tv andato in onda fino al 1981. Protagoniste erano Kate Jackson, Farrah Fawcett, Jaclyn Smith e Cheryl Ladd. Agli inizi degli anni 2000 sono stati realizzati due film per il cinema: Charlie's Angels (2000) e Charlie's Angels - Più che mai (2003), con Cameron Diaz, Drew Barrymore e Lucy Liu.

Nel 2011 ABC ha presentato in anteprima una nuova serie sulle Charlie's Angels, ideata da Alfred Gough e Miles Millar, con Annie Ilonzeh, Minka Kelly e Rachael Taylor. Lo show si rivelò un flop e venne cancellato dopo soli quattro episodi.