Charlie's Angels, Kristen Stewart onesta sul reboot: 'Ho odiato farlo'

Charlie's Angels non è stato un successo e sembra lo abbiano capito anche chi ci ha partecipato. La pellicola, arrivata nei cinema nel 2019 fu un clamoroso flop al botteghino e protagonista di un massacro da parte della critica. Ma cosa ne pensa, ad anni dall'uscita, la sua protagonista Kristen Stewart?

Già diverso tempo fa la regista di Charlie's Angels si era pronunciata sul flop del film sul grande schermo raccontando di come avesse perso il controllo della narrativa. Svelando la propria esperienza sul set, la Stewart ha ammesso di aver odiato profondamente lavorare a quel film per diversi motivi. Con una carriera come quella Stewart, cominciata come star adolescenziale nei panni di Bella in Twilight e arrivata ad interpretare la principessa Diana nel biopic di Pablo Larrain, un film come Charlie's Angels si è rivelato essere un grandissimo passo falso.

Fancendo un quiz per Variety nel quale doveva indovinare le battute che aveva pronunciato nel corso della sua carriera, l'attrice ha individuato proprio una frase da lei pronunciata e proveniente dal reboot di Charlie's Angels. "Ricordo di averlo detto. Era tratta da un piccolo film chiamato 'Charlie's Angels'. Volevamo una frase forte, sai? Volevamo davvero che ci piacesse trasmettere ciò di cui parlava il film. All'epoca era una buona idea" ha svelato. "Odiavo fare quel film. Non so cos'altro dirti" ha aggiunto.

La regista del film ha ammesso di andare fiera del flop fatto con il reboot di Charlie's Angels. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!