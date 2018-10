Charlie's Angels: Kristen Stewart in azione nelle prime foto dal set!

Mentre continuano le riprese del reboot di Charlie's Angels targato Sony, Just Jared ha diffuso in rete le prime foto dal set tedesco del film che forniscono un primo sguardo al personaggio di Kristen Stewart in azione.

Potete trovare le immagini in calce alla notizia.

Diretto da Elizabeth Banks, il film sarà distribuito dalla Sony Pictures negli Stati Uniti il 27 settembre 2019. La sceneggiatura è stata firmata dalla stessa Banks insieme a Doug Miro e a Carlo Bernard. Nel cast troviamo Kristen Stewart, Naomi Scott e Ella Balinska nelle parti principali, più Patrick Stewart nei panni di Bosley, assistente di Charlie, Jonathan Tucker, Sam Clafin, Noah Centineo e Djimon Hounsou.

Il reboot partirà dalle stesse premesse della saga cinematografica originale (basata a sua volta sulla serie tv andata in onda sulla ABC dal 1976 al 1981) ma le renderà più ambiziose, abbracciando una scala globale: la Townsend Agency infatti sarà un servizio d’intelligence e sicurezza attivo in tutto il mondo, con squadre sparse per in tantissime nazioni.

Il franchise delle Charlie's Angels è iniziato nel 1976 con la serie televisiva andata in onda fino al 1981, che vedeva come protagoniste erano Kate Jackson, Farrah Fawcett, Jaclyn Smith e Cheryl Ladd. Agli inizi degli anni 2000 sono stati realizzati due film per il cinema: Charlie's Angels (2000) e Charlie's Angels - Più che mai (2003), con il trio Cameron Diaz, Drew Barrymore e Lucy Liu.