Charlie's Angels: Kristen Stewart dice che il film sarà diverso dai precedenti

Una delle attrici che parteciperà al nuovo film dedicato alle Charlie's Angels, Kristen Stewart, ha recentemente dichiarato che la pellicola non sarà una fotocopia di film e serie precedenti.

Mentre l'attrice parlava con ET del suo prossimo film, la pellicola a tema storico, Lizzie, ha rivelato qualche dettaglio sul film che interpreterà prossimamente. Intanto la Stewart ha iniziato ad allenarsi per la parte e ha risposto al commento di Lucy Liu (una delle interpreti delle ultime versioni cinematografiche degli angeli di Charlie al fianco di Drew Barrymore e Cameron Diaz, secondo la quale l'idea di questa nuova versione è un'ottima cosa per le donne in questo momento.

"Oh, è davvero bello che lo abbia detto," ha dichiarato la Stewart. "Penso che sia vero. Forse la risposta non sarà immediata perché magari molti non vogliono rivedere di nuovo la storia dal momento che quella con la quale sono cresciuta era divertentissima, ma il modo in cui verrà re-immaginata sarà molto realistico e mostrerà come le donne possano effettivamente fare squadra, trovarsi bene insieme e fare un ottimo lavoro. Tuttavia mancheranno gli elementi kitch della vecchia versione."

Il reboot di Charlie's Angels arriverà in sala a settembre del 2019.