Charlie's Angels, una foto inedita del reboot di Elizabeth Banks

Il reboot di Charlie's Angels sta per arrivare al cinema, ma nel frattempo diamo un'occhiata a un'immagine inedita del film con due dei tre Angeli protagonisti.

Dopo la recente diffusione del nuovo trailer del film, ci viene data un'altra opportunità di ammirare i nuovi Angeli della Townsed.

La Sabina Wilson di Kristen Stewart (Twilight, Seberg) e la Jane Kano di Ella Balinska (The Athena, Run Sweetheart Run) brillano e sbrilluccicano nella nuova foto promozionale pubblicata in esclusiva dal sito Entertainment Weekly! (che potete vedere cliccando sul link fonte in calce all'articolo), in cui si incamminano con fare sicuro verso l'obiettivo.

Le due, assieme alla Elena Houghlin di Naomi Scott (Aladdin, Power Rangers) formeranno il trio protagonista del nuovo Charlie's Angels, che sarà guidato in azione da Elizabeth Banks (Hunger Games, Pitch Perfect), uno dei vari Bosley in circolazione, proprio come Sir Patrick Stewart (X-Men, Lady Jane).

L'agenzia investigativa di Charles Townsed si è infatti ingrandita e ha aperto succursali in tutto il mondo, operando ora anche a livello internazionale. Adesso, Angeli da ogni dove sono pronti ad entrare in azione (proprio come il personaggio di Naomi Scott).

Charlie's Angels è distribuito da Warner Bros., e sarà disponibile nelle sale italiane dal prossimo 27 novembre.