Charlie's Angels, Elizabeth Banks parla del flop del remake: 'Ne vado molto fiera'

Nel corso di una recente intervista concessa al New York Times, Elizabeth Banks ha provato a ragionare sui motivi per cui il suo remake di Charlie's Angels non ha funzionato come avrebbe dovuto al box-office. Ricordiamo che la pellicola uscì nelle sale nel 2019 e si avvaleva della presenza nel cast di Kristen Stewart, Naomi Scott e Ella Balinska.

Nell'intervista, la Banks ha avanzato un'altra teoria sul fallimento al botteghino di Charlie's Angels, ricordando come "ci sia stata una sorta di incomprensione sul marketing", in quanto il film è stato pubblicizzato solo per le ragazze. Questo pubblico selettivo, tuttavia, non era nelle intenzioni della Banks, che voleva realizzare un film d'azione per un pubblico più generico, un po' come Mission: Impossible. In definitiva, la Banks è ancora "orgogliosa del film" e ha citato alcuni aspetti specifici di cui va fiera.

"Lasciatemi dire che sono orgogliosa del film. Ho amato Kristen Stewart in questo ruolo così divertente e leggero. Ho amato presentare Ella Balinska al mondo. Ho amato lavorare con Patrick Stewart. È stata un'esperienza incredibile. È stato molto stressante, in parte perché quando le donne fanno qualcosa a Hollywood diventa una storia a sè. Intorno a 'Charlie's Angels' si diceva che stavo creando un manifesto femminista. Stavo solo facendo un film d'azione. Mi sarebbe piaciuto fare 'Mission: Impossible', ma le donne non dirigono Mission: Impossible. Ho potuto dirigere un film d'azione, francamente, perché aveva come protagoniste delle donne e io sono una regista donna, e questo è il limite in questo momento a Hollywood. Vorrei che il film non fosse stato presentato come un film per sole ragazze, perché non l'ho fatto solo per le ragazze. Per me c'è stata una incomprensione dal punto di vista del marketing".

Anche Kristen Stewart aveva parlato di Charlie's Angels riferendosi al flop al box-office: "Beh, ad essere sincera, penso che se avessi fatto un film pessimo o uno del quale non sarei andata orgogliosa e lo avrebbero visto in tanti in tutto il mondo, sarei stata devastata. Fortunatamente però sono davvero orgogliosa del film".