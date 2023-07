Charlie's Angels, Elizabeth Banks torna sul flop:'Perso il controllo della narrativa'

Oltre ad essere una valida attrice, Elizabeth Banks negli ultimi anni si sta distinguendo anche dietro la macchina da presa, e dopo il successo di Pitch Perfect 2 si è cimentata in Charlie's Angels e di recente in Cocainorso. Intervistata da Rolling Stone, Banks è ritornata sulla deludente performance al box-office del reboot.

"Per me, indipendentemente da quale fosse il prodotto reale, gran parte della storia che i media volevano raccontare era che si trattava di un manifesto femminista. Ho adorato il franchise, non c'era questa tematica di genere nella mia agenda" ha dichiarato la regista. Inizialmente la critica accolse bene Charlie's Angels.



Banks voleva realizzare un film per il grande pubblico ma la presenza di donne davanti e dietro la macchina da presa hanno inevitabilmente portato Charlie's Angels ad essere classificato come un blockbuster di nicchia:"È stato messo in cima a tutto il lavoro [il femminismo] ed è stato un peccato. Sembrava che avesse incantato me e il pubblico. Perdere il controllo della narrazione è stato un vero peccato. Ti rendi conto di come i media possano inquadrare qualcosa indipendentemente da come tu l'hai inquadrato".



Un'esperienza che ha fatto capire alla regista in che modo vengano visti i progetti femminili a Hollywood:"È stato interessante vedere come l'industria vede le cose che hanno protagoniste le donne. È stata una vera lezione per me".



Lo scorso anno Elizabeth Banks parlò del flop di Charlie's Angels dichiarando di essere comunque molto fiera del film.