Charlie's Angels: Elizabeth Banks è consapevole della pressione sul film

Elizabeth Banks è la regista del nuovo reboot di Charlie's Angels per il grande schermo. Interpellata recentemente da Variety nel corso della première a Los Angeles, Elizabeth Banks ha ammesso di essere consapevole della grande pressione intorno al nuovo film delle Angels, che vede tra le co-protagoniste anche Kristen Stewart.

"C'è molta pressione" ha ricordato la regista "Si tratta di un film molto spaventoso. Ho visto il film con il pubblico, quindi so che il film funziona, che il pubblico lo adora e lo segue. Penso che sia molto sorprendente per le persone e quello che era il loro lavoro. E così mi sento come se la mia parte fosse finita, e ora è fuori dal mio controllo. Che odio".

Elizabeth Banks ha scritto, prodotto, recitato e diretto il film:"Il mio primo ricordo degli Angeli erano donne professioniste che avevano un lavoro incredibile" ha ricordato.



Dalle originali della serie tv (Jaclyn Smith, Kate Jackson, Cheryl Ladd e Farrah Fawcett) alle star del 2000 (Cameron Diaz, Lucy Liu, Drew Barrymore). Le super spie ora sono diventate icone femministe. Ella Balinska, interprete di Jane, ha condiviso l'importanza di avere il sostegno di coloro che l'hanno preceduta:"Si tratta di un'eredità incredibile da cui partire. Ci hanno ispirato a fare ciò che hanno fatto e speriamo che tutte le persone che guardano questo film possano essere ispirate da ciò che facciamo". Nel frattempo sono state diffuse delle nuove immagini del reboot e un nuovo trailer ufficiale del film, che vede protagoniste, insieme a Balinska, anche Naomi Scott e Kristen Stewart.