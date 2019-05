Charlie's Angels, Elizabeth Banks anticipa dettagli sul personaggio di Naomi Scott

Dopo aver ammirato le nuove Charlie's Angels nelle prime immagini ufficiali del reboot, ecco che adesso la regista e co-protagonista del film, Elizabeth Banks (Pitch Perfect 2, Hunger Games), ha avuto modo di parlare del personaggio interpretato da una delle tre protagoniste, Naomi Scott, adesso nelle sale con Aladdin.

Le due si sono conosciute sul set di Power Rangers, in cui la Scott interpretava la Pink Ranger e la Banks la villain, con quest'ultima che era già stata scelta per dirigere il reboot di Charlie's Angeles, tanto che, vedendo la Scott sul set, decise che lei sarebbe stata una dei tre Angeli di Charlie. Parlando a W Magazine, la regista ha quindi anticipato qualcosina sul personaggio dell'attrice, rivelando anche che la sua partecipazione ad Aladdin stava per compromettere la collaborazione.



Dice la Banks: "Sì, mi dicevamo tipo 'Scherzi? Sta girando Aladdin! Non se ne parla, ciao", ma poi è slittato l'inizio della produzione di Charlie's Angels e fortunatamente Naomi si è potuta unire a noi. Per la parte di Elena Houglin mi stava guardando un po' giro, senza idee precise. Doveva essere una ragazza della porta accanto che creasse empatia con il pubblico femminile, da portarlo a pensare 'se quella ragazza può diventare una Charlie's Angeles, allora posso diventarlo anche io'. I dirigenti dello studio hanno visionato circa 40 secondi del suo provino per la parte prima di dire un deciso 'sì'".



Continua la Banks: "La gente avrà modo di scoprire tante sfumature diverse di Naomi, del suo modo di recitare. Credo proprio sarà un anno epico per lei, dopo Aladdin". Nel cast di Charlie's Angels troveremo anche Kristen Stewart (Sabina Wilson) ed Ella Balinska (Jane Kano), per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 24 ottobre 2019.