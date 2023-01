Charlie's Angels, Drew Barrymore vuole un terzo film: 'Lo farei davvero'

Quest'anno Charlie's Angels Più che Mai compie ben 20 anni: il sequel del Charlie's Angels del 2000 rappresentò anche l'ultima volta di Drew Barrymore, Cameron Diaz e Lucy Liu nei panni delle tre protagoniste, prima del reboot diretto da Elizabeth Banks nel 2019. Ma è davvero finita qui l'avventura delle 'vecchie' Dylan, Alex a Natalie?

Dopo aver già aperto a un terzo Charlie's Angels alcuni mesi fa, Drew Barrymore è in effetti tornata a parlare proprio in queste ore della possibilità di tornare in scena in un nuovo sequel: la star di 50 Volte il Primo Bacio, neanche a dirlo, è sempre stra-favorevole all'operazione.

"Ci sono così tanti trascorsi lì che non sarebbe come fare un film. Sarebbe più una cosa tipo: 'Vuoi passare la tua vita a fare questo? Con queste persone qui?' Sì. Io ci sarei, ci sarei assolutamente" sono state le parole con cui Drew Barrymore ha confermato ancora una volta la sua voglia di dare una nuova possibilità alla sua Dylan Sanders.

In una Hollywood sempre in vena di remake e sequel, d'altronde, la cosa è tutt'altro che da escludere: resta da vedere, naturalmente, quale sarebbe la posizione di Lucy Liu e Cameron Diaz al riguardo! Qui, nel frattempo, trovate la nostra recensione di Charlie's Angels.