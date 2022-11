Charlie's Angels, per Drew Barrymore il film è stata ''una boccata d'aria fresca''

Drew Barrymore ha già detto la sua sulla possibilità di realizzare un terzo capitolo di Charlie's Angels ed ora, intervistata da Gayle King al Drew Barrymore Show, ha aggiunto qualche considerazione in più sul film dei primi anni 2000.

L'attrice statunitense, che porta un cognome di un certo livello per l'industria cinematografica, deve al film Charlie's Angels una buona fetta della sua notorietà. La pellicola, uscita nelle sale nel 2000 e diretta da McG, ha permesso alla Barrymore di recitare al fianco dell'amica Cameron Diaz e di Lucy Liu.

Ha spiegato a Gayle King di come interpretare l'abilissima Dylan Sanders sia stato fondamentale non solo per lei, ma anche per l'immagine delle donne nei film di azione: ''Perché le donne devono sempre essere così serie e cupe nei film d'azione?'', ha chiesto in modo retorico l'attrice. I due film, con le tre donne detective protagoniste, hanno offerto l'immagine di un femminile agguerrito, ma sempre col sorriso sul volto, di azione e autoironia sapientemente in equilibrio.

Dalle due pellicole, una del 2000 l'altra del 2003, è poi nata un'amicizia reale tra le protagoniste. Non si tratta di ''nessuna favola Hollywoodiana'', ma di un reale e duraturo legame che appare cosa assai rara per un ambiente come quello del cinema. Un legame che ha permesso di realizzare dei film entrati oramai nell'immaginario comune e che sono stati impossibili, fino ad ora, da superare. Ricordiamo infatti il flop del reboot di Charlie's Angels, uscito nel 2019 e con Kristen Stewart protagonista.