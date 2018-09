Charlie's Angels: Djimon Hounsou nel cast del remake di Elizabeth Banks

Le riprese del remake di Charlie's Angels sono partite solo da qualche giorno ma il cast già si allarga con l'ingresso ufficiale del due volte candidato all'Oscar Djimon Hounsou.

L'annuncio dell'attore di Guardiani della Galassia, Blood Diamond e dell'imminente Captain Marvel arriva a poche ore dalla conferma che anche Jonathan Tucker e Luis Gerardo Méndez faranno parte del cast.

Il nuovo Charlie's Angels è stato scritto da Jay Basu e sarà diretto da Elizabeth Banks, con l'attrice che oltre al lavoro dietro la cinepresa sarà impegnata anche ad interpretare il ruolo di Bosley.

Nel cast, oltre alla Banks, ci saranno Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska, Patrick Stewart e ovviamente i già citati Djimon Hounsou, Jonathan Tucker e Luis Gerardo Mendez. Il reboot partirà dalle stesse premesse della saga cinematografica originale (basata a sua volta sulla serie tv andata in onda sulla ABC dal 1976 al 1981) ma le renderà più ambiziose, abbracciando una scala globale: la Townsend Agency infatti sarà un servizio d’intelligence e sicurezza attivo in tutto il mondo, con squadre sparse per in tantissime nazioni.

Il film sarà dedicato solo ad uno di questi team speciali, che includerà una nuova generazione di angeli. Il remake di Charlie's Angels arriverà nelle sale dal 27 settembre 2019.