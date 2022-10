Charlie's Angels, un terzo capitolo è possibile? Risponde Drew Barrymore

Dopo l'arrivo del reboot di Charlie's Angels, in molti si chiedono se arriverà anche un terzo capitolo con il cast originale. Drew Barrymore dà notizie incoraggianti in merito, almeno dal canto suo.

Esistono ben due film del franchising, con la celebre attrice che ha interpretato un'agente speciale che lavorava insieme ai personaggi interpretati da Cameron Diaz e Lucy Liu. Le tre rispondevano a un misterioso capo di nome Charlie, che non abbiamo mai visto nelle pellicole datate 2000 e 2003.

In una recente conversazione con Benito Skinner nel suo podcast intitolato Drew's News, a Barrymore è stato chiesto se sarebbe mai tornata per la terza volta come agente speciale Dylan Sanders con Liu e Diaz. La risposta è stata immediata: "Assolutamente". Per quanto riguarda le co-protagoniste, ha dichiarato "Sarei sorpresa se qualcuno di noi [io e le mie co-protagoniste] avesse mai decretato che non avremmo [fatto un terzo film]. Lo farei. Lo farei in un baleno. La risposta è un sonoro sì. Dirò sempre di sì".

In effetti la stessa domanda è stata posta anche a Lucy Liu nel corso del Comic Con, ma non ha ricevuto la risposta entusiastica di Barrymore. "Credo che ci siamo unite come mamme" ha detto Liu facendo riferimento all'amicizia con le colleghe fuori dallo schermo. "È davvero bello che siamo tutte mamme oggi da lì, ed è semplicemente un fase diversa della nostra vita".

Un ritorno, dunque sembra improbabile, soprattutto considerando il recente ritiro di Cameron Diaz. Ma non impossibile.