Charlie's Angels, anche Noah Centineo si unisce al cast del reboot di Elizabeth Banks

Continuano a rimpinguarsi le fila dell'annunciato e già atteso reboot cinematografico di Charlie's Angels, dato che, come scrive l'Hollywood Reporter, nel cast del film diretto da Elizabeth Banks (Hunger Games, Pitch Perfect 2) si è quest'oggi unito anche Noah Centineo (To All the Boys I've Loved Before, The Fosters).

Il nuovo film dedicato alle Charlie's Angels, diretto da Elizabeth Banks, sarà distribuito dalla Sony Pictures negli Stati Uniti il 27 settembre 2019. La sceneggiatura è stata firmata dalla stessa Banks insieme a Doug Miro e a Carlo Bernard. Nel cast troviamo Kristen Stewart, Naomi Scott e Ella Balinska nelle parti principali, più Patrick Stewart nei panni di Bosley, assistente di Charlie, Jonathan Tucker, Sam Clafin e Djimon Hounsou.

Il franchise delle Charlie's Angels è iniziato nel 1976 con lo show tv andato in onda fino al 1981. Protagoniste erano Kate Jackson, Farrah Fawcett, Jaclyn Smith e Cheryl Ladd. Agli inizi degli anni 2000 sono stati realizzati due film per il cinema: Charlie's Angels (2000) e Charlie's Angels - Più che mai (2003), con Cameron Diaz, Drew Barrymore e Lucy Liu.

Nel 2011 ABC ha presentato in anteprima una nuova serie sulle Charlie's Angels, ideata da Alfred Gough e Miles Millar, con Annie Ilonzeh, Minka Kelly e Rachael Taylor. Lo show si rivelò un flop e venne cancellato dopo soli quattro episodi.