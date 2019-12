Charlie's Angeles, Kristen Stewart parla per la prima volta del flop del reboot

Nel corso di una recente intervista Kristen Stewart, co-protagonista e star di punta del nuovo reboot di Charlie's Angels, ha parlato per la prima volta del clamoroso flop fatto registrare dal film Sony, uno dei peggiori del 2019.

Il film, diretto da Elizabeth Banks e interpretato, oltre che dalla Stewart, anche da Naomi Scott e Ella Balinska - è arrivato al terzo posto nel suo primo fine settimana, e ad oggi ha guadagnato soltanto $55,8 milioni di dollari a livello globale.

Alcuni hanno criticato la Sony per non aver pubblicizzato abbastanza bene il film, altri - come la regista Elizabeth Banks - al sessismo dei generi cinematografici, ma parlando con The Playlist, proprio la Stewart ha provato a mantener un punto di vista distaccato:

"Beh, ad essere sincera, penso che se avessi fatto un film pessimo o uno del quale non sarei andata orgogliosa e lo avrebbero visto in tanti in tutto il mondo, sarei stata devastata. Fortunatamente però sono davvero orgogliosa del film. E penso che il tipo di clima in cui stiamo vivendo in questo momento sia polarizzante ed è strano ed è difficile promuovere un film del genere. E penso che sia anche sbagliato cercare di intavolare una conversazione femminista molto complessa ed eccessivamente politicizzata in un'intervista televisiva di cinque minuti pensata per promuovere un film come Charlie's Angels ... 'Amico, noi volevamo solo divertirci!' Mi dispiace che probabilmente non ne faremo un altro, ma allo stesso tempo sono davvero orgogliosa del film e sono così felice che esista e possa vivere nel mondo. Perché penso che per molte persone possa essere abbastanza importante."

