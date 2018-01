Charlie Kaufman sceneggiatore e regista di I'm Thinking of Ending Things

, vincitore di un Oscar alla miglior sceneggiatura originale per, si occuperà dell'adattamento del best-seller diper Netflix. Kaufman lavorerà allo script e si occuperà anche della regia del film, collaborando nuovamente col produttore

Nominato come miglior libro dell'anno dalla NPR, I'm Thinking of Ending Things racconta una storia nella quale la voce narrante avvisa i lettori di provare il desiderio di suicidarsi mentre si trova in viaggio con il fidanzato per andare a trovare i genitori di lui. Tuttavia durante il tragitto e prima che la coppia arrivi a destinazione, l'uomo abbandona la compagna e se ne va.

I'm Thinking of Ending Things è stato pubblicato in 17 Paesi e ha ricevuto recensioni stellari da testate come Publisher's Weekly, Kirkus, Library Journal e Booklist.

Riguardo il progetto, Charlie Kaufman ha spiegato:"La storia è un viaggio da incubo attraverso la fragile psiche di due giovani amanti. È il tipo di storia che mi diverte molto!"

Anthony Bregman e Stefanie Azpiazu produrranno il film attraverso la Likely Story Productions insieme allo stesso Kaufman. Iain Reid co-produrrà il progetto.

Kaufman torna a collaborare con il produttore Anthony Bregman, con il quale ha lavorato in Se mi lasci ti cancello, Synecdoche, New York e Human Nature.

Charlie Kaufman è uno dei più brillanti autori e registi a livello internazionale. Come sceneggiatore ha firmato gli script di Essere John Malkovich (1999) di Spike Jonze, Human Nature (2001) di Michel Gondry, Il ladro di orchidee (2002) di Spike Jonze, Confessioni di una mente pericolosa (2002) di George Clooney e Se mi lasci ti cancello (2004) di Michel Gondry, per il quale è stato premiato con l'Oscar alla miglior sceneggiatura originale.

Ha collaborato a questi progetti anche in qualità di produttore (tranne per Confessioni di una mente pericolosa) e ha debuttato alla regia nel 2008 con il film Synecdoche, New York, per il quale è stato anche sceneggiatore e produttore, uscito in Italia soltanto nel 2014.

Nel 2015, grazie a una campagna di crowdfunding, ha scritto, co-prodotto e co-diretto insieme a Duke Johnson, il film in stop-motion Anomalisa, presentato alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e al Toronto International Film Festival.