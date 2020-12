Charlie Kaufman pubblica lo script di Sto pensando di finirla qui: ecco dove leggerlo

Il trailer di Sto pensando di finirla qui ci aveva già fatto intuire la particolarità del progetto di Charlie Kaufman e alla fine il film Netflix è riuscito a conquistare gli amanti del noto sceneggiatore. Per chi volesse approfondire arriva persino la possibilità di leggere tutto lo script del film.

La trama è incentrata sul <strong>viaggio di una giovane ragazza</strong> (Jessie Buckley) che accompagna il suo fidanzato (Jesse Plemons) nella sua casa natale. Qui incontrerà i genitori del ragazzo per la prima volta, ma l'incipit lascia presto spazio ad una narrazione simbolica, fatta di <strong>tagli, salti cronologici e approfondimenti psicologici</strong> di ogni genere.

La sceneggiatura, ispirata al romanzo di Iain Reid, è disponibile su Variety. Il sito aveva omaggiato lo scrittore con il premio di Creative Impact in Screenwriting Award al Mill Valley Film Festival e definisce lo script come una lettura obbligatoria per tutti quelli che sono curiosi di <strong>capire come lavora Kaufman</strong> , vincitore di un premio Oscar alla sceneggiatura per Eternal Sunshine of the Spotless Mind.

Famoso anche per aver scritto film come Essere John Malkovich e Anomalisa, oltre che per aver debuttato alla regia con Synecdoche, New York, Kaufman è considerato una delle voci più singolari del panorama cinematografico e la sua <strong>voglia di sperimentare</strong> è ben presente anche in I'm Thinking of Ending This. Il regista ha lodato Netflix per avergli lasciato il giusto spazio per sviluppare il progetto. Cosa ne pensate del film? Nel caso foste interessati vi rimandiamo alla sceneggiatura completa, disponibile cliccando sulla fonte qui in basso.