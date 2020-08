Charlie Kaufman, tra i prossimi progetti un film con la casa di produzione di Ryan Gosling

Charlie Kaufman sta per tornare a distanza di cinque anni dal suo ultimo film, Anomalisa, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. Lo sceneggiatore di Essere John Malkovich sarà su Netflix con Sto pensando di finirla qui, tratto dall'omonimo romanzo di Iain Reid e in cantiere ha altri progetti interessanti, uno in particolare per il cinema.

Kaufman lavorerà a Memory Police, basato sull'omonimo romanzo giapponese del 1994 di Yoko Ogawa. Secondo quanto riporta Variety, il progetto sarebbe in fase di sviluppo in collaborazione con la società di produzione di Ryan Gosling, Arcana.



Charlie Kaufman è noto soprattutto per il suo incredibile lavoro in qualità di sceneggiatore, premiato con l'Oscar alla miglior sceneggiatura originale per Se mi lasci ti cancello (Eternali Sunshine of the Spotless Mind), diretto da Michel Gondry.

Kaufman ha debuttato da regista nel 2008 con il film Synecdoche, New York, con protagonista il premio Oscar Philip Seymour Hoffman.

Su Everyeye trovate il poster di Sto pensando di finirla qui, previsto a breve su Netflix e la recensione di Anomalisa, l'ultimo lavoro da regista in collaborazione con Duke Johnson.

Charlie Kaufman nel corso della sua carriera ha firmato gli script di film quali Il ladro di orchidee, Confessioni di una mente pericolosa e Human Nature.

Di recente è uscita nelle librerie la sua prima opera letteraria, Antkind, che racconta la storia di un critico in difficoltà.