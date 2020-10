Charlie Kaufman da Netflix ad Amazon: adatterà il romanzo The Memory Police

Secondo quanto riportato su Deadline, dopo il successo di pubblico di Sto pensando di finirla qui su Netflix, Charlie Kaufman è stato ingaggiato dagli Amazon Studios per scrivere un adattamento del romanzo The Memory Police nel film che vedrà alla regia Reed Morano, già apprezzata per il suo lavoro in The Handmaid’s Tale.

Basato appunto sul romanzo omonimo di Yoko Ogawa pubblicato nel 1994, la storia è ambientata in una isola innominata al largo di una altrettanto innominata costa, dove le cose cominciano a scomparire, a partire da quelle più piccole come nastri e rose e successivamente più grandi come fotografie. Tuttavia, ancora poche persone riescono a ricordare le cose scomparse ma la Polizia dei Ricordi (Memory Police) esiste per assicurarsi che tutto ciò che sparisce nel nulla rimanga dimenticato per sempre da tutti. Quando una giovane scrittrice si rende conto che il suo editore è una di quelle persone che ancora ricorda le cose, lei gli procura un rifugio in una stanza sotto il pavimento con i due che si terranno aggrappati alla verità mentre il mondo si chiude intorno a loro.

Come detto, la sceneggiatura verrà scritta da Kaufman, quattro volte nominato all'Oscar e vincitore della statuetta per Eternal Sunshine of the Spotless Mind, mentre la Morano, prima regista donna a vincere un Emmy per la miglior regia (per il pilot di The Handmaid’s Tale) si occuperà della regia e della produzione.

The Memory Police, nonostante la moltitudine di recensioni entusiastiche, è stato tradotto in lingua inglese solo di recente e pubblicato nell'agosto 2019; in Italia è arrivato invece nel 2018 con il titolo L'isola dei senza memoria (edito da Il Saggiatore).

