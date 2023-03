Charlie Kaufman in difesa degli sceneggiatori: 'Non possono nulla senza di noi'

Charlie Kaufman, sceneggiatore di film del calibro di Human Nature, Se mi lasci ti cancello e Sto pensando di finirla qui, ha sfruttato la premiazione durante il Writers Guild of America (WGA) Awards 2023 per criticare alcuni aspetti dello scenario cinematografico attuale.

"Siamo abituati a credere che il nostro lavoro sia secondario rispetto a quello degli altri" ha dichiarato. "Ho ceduto, ho sprecato anni della mia vita alla ricerca dell'approvazione di persone con molti soldi. Non ha senso rimanere fossilizzato sui risultati al botteghino. Il tuo lavoro non è finalizzato a questo: lavori per il mondo. Rendi la tua storia onesta, poi raccontala". Non è certo la prima volta che si apre in affermazioni simili: in un'altra occasione, Charlie Kaufman ha ricordato che non è Netlix a rovinare i film, bensì qualcun altro...

Kaufman arriva addirittura a capovolgere la prospettiva, ritenendo che la professione dello sceneggiatore sia la più importante: "Il nostro lavoro è riflettere il mondo, dire ciò che è vero a fronte di moltissime bugie. Il resto è, nel migliore dei casi, allestire vetrine, o nel peggiore dei casi Il trionfo della libertà" (si riferisce al film di propaganda nazionalsocialista del 1935, diretto da Leni Riefenstahl). "Adrienne Rich ha scritto: 'So che l'arte non significa nulla se si limita a decorare la tavola del potere che la tiene in ostaggio'. Il mondo è bello, ma anche incredibilmente complicato. E la nostra opportunità è proprio quello di esplorarlo. Se rinunciamo a questo per inseguire un inutile premio... allora faremmo prima a diventare dirigenti". Infine, ha sottolineato come tutti quanti "non possono fare nulla senza di noi".

Le sue parole sono indubbiamente autentiche, e, pronunciate da un artista del calibro di Kaufman, assumono un'importanza ancor più grande. Basti pensare alla qualità della sua ultima pellicola: se non l'hai ancora letta, ecco la recensione di Sto pensando di finirla qui.