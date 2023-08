Charlie Kaufman, attacco a Barbie? 'Oggi fanno soldi solo i film immondizia'

Il leggendario sceneggiatore Charlie Kaufman ha colto l’occasione, durante il Sarajevo Film Festival, per tirare una stoccata all’intera industria cinematografica. Durante una sua lezione a margine di un premio alla carriera consegnatogli durante la manifestazione, l’autore di Essere John Malkovich non si è preoccupato di essere morbido.

Charlie Kaufman, dopo aver preso, in tempi non sospetti, le difese della categoria è tornato a criticare, durante l’evento bosniaco, la moderna industria cinematografica consigliando ai filmmaker di trovare nuovi modi per creare le proprie opere e specificando la necessità di un cambio di rotta.

Queste le parole dello sceneggiatore: “A questo punto, gli unici film che fanno soldi sono immondizia. È affascinante. Fanno guadagnare una fortuna e questo è il nocciolo della questione. È una situazione molto seducente per gli studios ma anche per le persone che si impegnano e diventano i creatori di quella spazzatura, soprattutto se vengono lodati per la spazzatura perché non devono guardarsi dentro o pensare troppo a lungo a quello che stanno facendo”.

Quindi ha continuato: “Ho il sogno di creare un’organizzazione di artisti per capire come finanziare e sostenere i registi che fanno cose di valore”.

Una polemica tutt’altro che sterile, quella di Kaufman che vuole forse in qualche modo chiama in causa i grandi successi di blockbuster come quelli dell’MCU o quello più recente di Barbie?

Certo la generalizzazione, anche in questo caso non ha aiutato nel rendere il messaggio del tutto comprensibile fino in fondo, lasciando le parole dello scrittore interpretabili per quanto riguardi il suo concetto di immondizia.

