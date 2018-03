Charlie Hunnam ha "rischiato" di apparire in Pacific Rim La Rivolta, e potrebbe tornare!

Il regista Steven S. DeKnight rivela che la star di, Charlie Hunnam, stava per tornare in Pacific Rim: La Rivolta - e potrebbe ancora tornare per un altro film della serie.

Hunnam ha recitato nel film originale del 2013 del regista Guillermo del Toro. La storia di Pacific Rim: La Rivolta riprende molti anni dopo gli eventi del primo film, in un periodo in cui il programma Jaeger è stato rivitalizzato. Il sequel è interpretato da John Boyega nei panni di Jake Pentecost, figlio del Generale Stacker e Scott Eastwood nei panni di Nate Lambert.

In un'intervista con Screen Rant mentre promuoveva l'imminente rilascio del film, DeKnight ha rivelato fino a che punto del processo di sceneggiatura fosse arrivato, prima che fosse chiaro che Hunnam non sarebbe stato in grado di tornare. Inoltre, il regista rivela se c'è ancora spazio per Hunnam per il futuro nel franchise:

"Assolutamente sì! Charlie Hunnam e io ci siamo seduti e abbiamo parlato di questo film. In realtà abbiamo scritto un'intera sceneggiatura con Raleigh Becket come personaggio principale. L'ho trasformato. Tutti l'hanno amato e il giorno dopo è stato annunciato che stava facendo il remake di Papillon, che è stato girato esattamente nello stesso periodo in cui eravamo impegnati noi, e so che è stato un progetto che Charlie ha seguito per passione. Mi piace Charlie. E mi piacerebbe lavorare con lui. C'è sicuramente spazio nella franchise per riportarlo indietro."

Vedremo, nel frattempo godiamoci Pacific Rim: La Rivolta!