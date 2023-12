Charlie Hunnam poteva essere l'Arrow del DCEU! 'Ma non ne parlai con Zack Snyder'

Charlie Hunnam era sul punto di essere Arrow: durante la conferenza stampa di Rebel Moon (qui la trama dell'ultimo film di Snyder), l'attore ha parlato di aver avuto in passato la possibilità di interpretare Oliver Queen, ma di non averne mai parlato con Zack Snyder.

"Non ne ho mai parlato con Zack. Onestamente, non ricordo chi me lo avesse proposto. Erano delle persone in giacca e cravatta che mi hanno parlato dell'idea e pensavano sarebbe stato tremendamente emozionante se avessi interpretato Arrow, ma io non condividevo il loro entusiasmo". Non è chiaro quando Hunnam è stato considerato per il ruolo, se durante il periodo di Snyder con la DCEU o di recente per iniziativa di James Gunn che sta reclutando molti supereroi e cattivi per rilanciare il franchise con Supeman: Legacy.

In ogni caso, Hunnam non sembra troppo desideroso di indossare i panni del supereroe: "Non so chi sia Arrow quindo non voglio offendere nessuno. Ho visto una foto ed ero tipo "Non sono sicuro che il verde sia il mio coloro e sono certo che lo spandex non sia il mio materiale". Al di là di questo, ero tipo, un'immagine, "Grazie, non sono interessato".

In Rebel Moon, Hunnam interpreta Kai, un personaggio che si unisce alla banda di guerrieri guidati da Kora (Sophia Boutella), uniti in una lotta contro il malvagio Motherworld. Il film è stato diviso in due parti: Parte 1: La Figlia del Fuoco farà il suo esordio su Netflix il 22 dicembre. Qui le 5 cose da sapere su Rebel Moon, l'ultimo film di Zack Snyder.