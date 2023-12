Si, Charlie Hunnam poteva essere Anakin Skywalker! L'attore ricorda l'incontro con Lucas

Charlie Hunnam e i suoi ruoli mancati: l'attore poteva essere non solo l'Arrow di Snyder, ma era anche vicino a intepretare il ruolo di Anakin Skywalker nei prequel di Star Wars.

Hunnam ha ricordato un incontro "imbarazzante" con il regista George Lucas quando era stato considerato per il ruolo di Anakin Skywalker: Entertainment Tonight ha chiesto all'attore se fosse vera la storia del suo provino per il ruolo. "È vera. Dio mio. Me ne ero dimenticato finchè non lo hai detto, però sì, è vera. Anni e anni fa, ho incontrato Geoege Lucas" ha dichiarato l'attore di Rebel Moon. Hunnam ha poi aggiunto: "Sono arrivato al punto di incontrare George Lucas, capisci? Non penso che incontrasse molti attori. Penso che ci fossero probabilmente due, forse due o tre attori che stava prendendo in considerazione".

"Non ricordo molto a riguardo. Ricordo che ero nervoso, e che è stato un po' imbarazzante. Ricordo di essere uscito fuori e aver pensato, "Beh, sicuramente non avrò quel ruolo". E avevo ragione!". Hunnam ha raggiunto il successo con il ruolo di Jax Teller nella serie Sons of Anarchy, andata in onda dal 2008 al 2014. Da allora è stato protagonista sul grande schermo in film come The Lost City of Z (2016), King Arthur: Legend of the Sword (2017). Di recente è tornato sul piccolo schermo con la serie AppleTV+ Shantaram. Di recente è stato co-protagonista di Sofia Boutella in Rebel Moon di Zack Snyder, nel ruolo di Kai: l'attore ha raccontato che con il personaggio è stato subito 'amore a prima vista'.