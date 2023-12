Quella volta che Charlie Hunnam stava per diventare Anakin Skywalker

Gli attori generalmente partecipano a tantissimi provini, e anche se alcuni ruoli diventati iconici sono ormai associati a un certo volto è capitato che qualcuno arrivasse fino a un pelo dal ruolo. Proprio quello che è successo a Charlie Hunnam per Anakin Skywalker .

Questa cosa l'ha rivelata proprio Charlie Hunnam durante un'intervista per la promozione di Rebel Moon di Zack Snyder (e già che ci siete ecco la nostra recensione di Rebel Moon - Parte 1). Una cosa che l'attore aveva anche un po' rimosso riguardo a quel tentativo passato (si parla comunque di un film del 2002 per cui i provini saranno cominciati almeno l'anno prima).

Infatti per Star Wars: Episodio II - L'attacco dei Cloni si cercava il volto per un giovanissimo Anakin Skywalker, poi ottenuto come tutti sappiamo da Hayden Christensen. Charlie Hunnam, all'epoca poco più che ventenne, era però arrivato molto avanti nella selezione, addirittura parlando con George Lucas in persona.

"Non credo che incontri tanti attori" ha detto Charlie Hunnam "probabilmente erano rimasti due o tre di noi per il ruolo. Non ricordo molto di quel provino, soltanto che io ero molto nervoso e sono risultato molto strano. E che uscendo dalla stanza ho pensato che non avrei mai ottenuto la parte".

Oggi sappiamo che Charlie Hunnam aveva ragione, eppure c'è stata davvero una possibilità che diventasse Anakin Skywalker.

Ma voi ce lo avreste visto nel ruolo? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo a Dave Filoni che definisce Hayden Christensen il prescelto per Star Wars.