Charlie Day e Jenny Slate protagonisti di una nuova commedia romantica per Amazon

Jenny Slate e Charlie Day sono stati scelti per recitarein una nuova commedia romantica di Amazon, dal titolo I Want You Back. Nel film Slate e Day interpreteranno due giovani sulla trentina scaricati dai rispettivi partner e terrorizzati dal fatto che il loro percorso idilliaco fatto da matrimonio, figli e casa in periferia, sia ora terminato.

Senza alcuna apparente prospettiva all'orizzonte e il pensiero incombente di morire soli, escogitano un piano disperato per riconquistare i rispettivi ex, già impegnati in nuove relazioni.

Insieme a Charlie Day e Jenny Slate, il cast del film include la star di The Good Place Manny Jacinto, Gina Rodriguez e Scott Eastwood. Nel film compaiono anche Clark Backo, Jami Gertz, Jordan Carlos, Midori Francis, Mason Gooding, Isabel May e Luke David Blumm.



Jason Orley si occuperà della regia del film, scritto da Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger, co-showrunner dell'acclamata serie tv This Is Us, già sceneggiatori del coming-of-age Tuo, Simon.

L'inizio della produzione è previsto per il mese prossimo ad Atlanta.

"Mi sono subito innamorato della sceneggiatura divertente e leggera di Isaac ed Elizabeth. Sono così onorato che loro, insieme al fantastico team di Amazon, mi abbiano permesso di dare vita alla loro storia d'amore senza tempo, e che riesca a farlo con un incredibile gruppo di attori" ha dichiarato il regista.



