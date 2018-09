Charlie Day debutta alla regia con la commedia El Tonto

Armory Films e Metalwork Pictures produrranno il primo film da regista di Charlie Day, nel suo atteso debutto alla regia con il film El Tonto. Day ha lavorato alla sceneggiatura oltre a recitare da protagonista nel film. Armory Films ha recentemente prodotto l'acclamata pellicola diretta da Dee Rees, Mudbound, candidata a due premi Oscar.

El Tonto, le cui riprese inizieranno il mese prossimo a Los Angeles, racconta la storia di un personaggio muto e stupido che dopo essere arrivata a Los Angeles a bordo di un autobus inizia una rapida ascesa a Hollywood, salvo poi perdere tutto.

I produttori di Armory Films hanno dichiarato:"Abbiamo cercato di realizzare qualcosa con Charlie da diverso tempo. La sceneggiatura è esilarante, incredibilmente originale e film come questo non vengono più realizzati. Siamo entusiasti di collaborare alla sua opera prima da regista perché crediamo non ci siano limiti per lui".

Charlie Day è noto principalmente per il suo ruolo nella sit-com C'è sempre il sole a Philadelphia. Ha lavorato in svariate serie tv mentre al cinema ha partecipato ai film Come ammazzare il capo...e vivere felici, al sequel Come ammazzare il capo 2 e alla comedy Come ti rovino le vacanze.

Recentemente ha preso parte ai film Pacific Rim - La rivolta, Hotel Artemis al fianco di Jodie Foster e Sterling K. Brown e ha prestato la voce al personaggio di Benny in The LEGO Movie 2, diretto da Mike Mitchell.