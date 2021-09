Charlie Cox sarà in Spider-Man: No Way Home? Quello che sappiamo sul ritorno di Daredevil

La presenza del Daredevil di Charlie Cox nel trailer di Spider-Man: No Way Home è stata smentita ufficialmente prima dallo stesso attore e poi da un'immagine del trailer IMAX del film, ma non è ancora detta l'ultima parola sul ritorno del Diavolo di Hell's Kitchen.

Sebbene non sia ancora arrivata una conferma ufficiale, infatti, le prime voci concrete sul ruolo di Matt Murdock all'interno della trama di Spider-Man: No Way Home sono arrivate a dicembre 2020 da Charles Murphy, insider solitamente affidabile e ben informato su tutto ciò che circonda il MCU e in generale il mondo dei cinecomic.

Dopo lo scoop (ancora non confermato) di Murphy, a gennaio 2021 è arrivato un ulteriore aggiornamento sulla questione da parte di Comicbook.com, che ha riportato in esclusiva tramite il proprio giornalista di punta Brandon Davis di come Cox si fosse effettivamente già presentato sul set della pellicola con Tom Holland.

A due mesi dall'uscita nelle sale la notizia non ha ancora ottenuto una conferma ufficiale ma nemmeno una smentita, visto che lo stesso Cox nei giorni scorsi ha affermato solamente che le braccia intraviste nel trailer (che poi si sono rivelate essere di un'altra persona) non erano le sue, senza però fare riferimento alla sua presenza o assenza nel film, dunque data la provenienza dei rumor a parere nostro ci sono ancora buone probabilità che in futuro si rivelino fondati.

Voi cosa ne pensate? Credete che Daredevil alla fine farà la sua comparsa nella nuova avventura dell'arrampicamuri? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, vi lasciamo alla nostra analisi del trailer di Spider-Man: No Way Home.