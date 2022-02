Charlie Cox su Daredevil dopo Spider-Man No Way Home: Occuperà i miei prossimi dieci anni!

Dopo aver scherzato sulle qualità da bugiardo di Kevin Feige, Charlie Cox in una recente intervista promozionale ha commentato il futuro di Daredevil dopo gli eventi di Spider-Man: No Way Home.

L'attore, che ha interpretato Matt Murdock nell'acclamata serie tv Daredevil andata avanti su Netflix per tre stagioni per poi riprendere il ruolo nel recente film dei Marvel Studios con Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield, ha svelato di avere una mezza idea riguardo il futuro del suo personaggio: "Mi aspetto di essere coinvolto in qualche modo", ha detto Cox al canale Youtube HeyUGuys. "Altrimenti, sarebbe un po' strano tornare in una sola scena. Non so molto, ma qualcosa so ... e quello che so mi rende molto entusiasta... c'è la possibilità che questo ruolo possa occupare i prossimi dieci anni della mia vita".

Ricordiamo che, secondo quanto riferito, Daredevil apparirà prossimamente sul piccolo schermo della piattaforma di streaming on demand Disney Plus, con partecipazioni nelle nuove serie tv in uscita She-Hulk e Echo, spin-off di Hawkeye; inoltre i Marvel Studios sarebbero già a lavoro per uno stand-alone dedicato al personaggio, ma al momento non è chiaro se si tratterà di una nuova serie tv oppure di un lungometraggio per il cinema.

Voi cosa preferireste? Siete contenti che Charlie Cox potrebbe finire con l'interpretare Daredevil per i prossimi dieci anni? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti!