Charlie Cox, la bomba: avvistato sul set di Spider-Man 3, Daredevil sta arrivando nel MCU?

Sono ormai mesi che si parla di Daredevil in Spider Man 3, ma sembrerebbe ora confermata la presenza di Charlie Cox sul set del film con protagonista Tom Holland.

A quanto pare, Charlie Cox sarebbe davvero in Spider-Man 3.

O almeno, così confermerebbero i colleghi di Comicbook, che hanno riportato la sua presenza sul set del terzo capitolo delle avventure dell'Uomo Ragno interpretato da Tom Holland.

Secondo il sito, Cox avrebbe già terminato di girare le sue scene, nonostante siano ancora ignote le modalità del suo ritorno. Lo vedremo nei panni del Daredevil di Netflix? Solo in quelli di Matt Murdock? O forse in una versione totalmente nuova del personaggio?

Al momento, non abbiamo conferme ufficiali da parte dei diretti interessati, e da Kevin Feige, che ha recentemente detto la sua in merito a un ritorno dei Defenders nel MCU: "Prendo in considerazione tutto quello che c'è stato finora, che siano i nostri film, le serie TV di Marvel Entertainment e ovviamente i fumetti, videogiochi, serie animate... Tutte queste cose possono servire da ispirazione per il futuro della Marvel. È così che funziona per i fumetti da più di 80 anni, quindi vedremo".

Vedremo allora cosa ne sarà di Daredevil e che accadrà in Spider-Man 3, specialmente dopo WandaVision e Doctor Strange in the Multiverse of Madness. E intanto, attendiamo conferme e/o smentite ufficiali.