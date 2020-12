Charlie Chaplin: ora possiamo leggere il suo ultimo script grazie alla Cineteca di Bologna

Il 25 dicembre del 1977 ci lasciava all'età di 88 anni il grande Charlie Chaplin. Per rendere omaggio al suo genio la Cineteca di Bologna si è impegnata a pubblicare un nuovo testo contenente quello che fu il suo ultimo progetto, The Freak.

La sceneggiatura scritta per un futuro film era incentrata sulla storia di Serapha, una donna dotata di ali Il suo viaggio la conduce in Patagonia, dove viene venerata come un angelo dagli invalidi in pellegrinaggio, ma presto viene rapita e riportata a Londra per essere ammirata dietro compenso. Sfruttata in tutti i modi, anche cruenti, si ritrova infine a dover rispondere al tribunale della sua particolarità.

Purtroppo il celebre autore scomparve prima di poter concludere i lavori ma ora l'istituto italiano che si occupa di preservare e restaurare le opere di Chaplin ha pubblicato per la prima volta la versione estesa dello script.

Il libro comprende inoltre diverso materiale d'archivio, incluse le note a margine, i disegni e le foto scattate alle prove per il film. Ad aver lavorato al testo troviamo Cecilia Cenciarelli, affiancata da Victoria Chaplin, la figlia del regista che avrebbe dovuto interpretare la protagonista. Anche il padre avrebbe dovuto avere un cameo, in quello che doveva essere un omaggio a tutte le figure femminili con le quali aveva lavorato nel corso della sua carriera.

Intanto il sito del Premio Nobel ha ricordato l'incontro tra Einstein e Chaplin, i cui lavori sono entrati di diritto nella storia del cinema.