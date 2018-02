Charles Roven parla dei film DC, in arrivo il documentario sulla Justice League di Snyder?

Il produttoreha parlato, in una nuova intervista con, degli adattamenti cinematografici della, tra cui la pellicola stand-alone dedicata totalmente al personaggio di Joker.

"La Warner Bros., come ha fatto da sempre, anche prima di Wonder Woman, sta sviluppando svariati stand-alone dedicati a vari personaggi" ha spiegato Charles Roven nell'intervista "Un po' come sta accadendo con il Joker con Scorsese: stanno sviluppando vari progetti, stanno sviluppando un film su Batman e cose cosi, ed ognuno di questi ha un regista differente. La cosa grandiosa è che questo vuol dire che ci sarà una costante freschezza in questa serie di film".

Intanto qualche fan ha lanciato su change.org una nuova petizione per realizzare un fan-documentario sulla realizzazione di Justice League e, in particolar modo, sulla versione di Zack Snyder che non è mai arrivata sul grande schermo né in edizione home video. Il documentario tenterà di mettersi alla ricerca della verità su cosa sia successo dietro le quinte alla Warner Bros., con l'abbandono di Snyde, Joss Whedon che è arrivato e ha riscritto, rigirato e rimontato il film.

Vedremo se questo fan riuscirà a realizzare il suo documentario che, spera, porterà la Warner Bros. Pictures a diffondere in home video la Snyder's cut di Justice League.