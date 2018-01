Charles Roven afferma che produrre il DCEU è un lavoro troppo grande per una sola persona

Il produttoreammette che supervisionare l'intera gamma dei film DC in fase di sviluppo è troppo da gestire per una persona. Nonostante non sia decollato come previsto, il franchise di supereroi dellacontinua a marciare con una nuova serie di film in programma. Roven è intervenuto durante una Q&A con Deadline.

Mentre attualmente ci sono solo tre film (Aquaman, Shazam! e Wonder Woman 2) con date di uscita confermate, c'è una lista di progetti che sono in varie fasi di sviluppo e che aspettano solo il loro turno. Producendo quasi tutti i film della Warner Bros./DC, sin dall'acclamata trilogia de Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan fino al recente Justice League, Roven è stato coinvolto in un mix considerevole di film, per quanto riguarda la ricezione critica. La sua esperienza lo rende una persona adatta per continuare a supervisionare la sfilza di film che l'Universo DC ha in agenda.

Questo era il piano fino a quando un mini shake-up interno (diverso da quello più recente che ha introdotto il produttore di Conjuring, Walter Hamada come nuovo presidente della produzione di DC Films) lo ha relegato a lavorare solo sui sequel dei film che ha prodotto. Ora, il 68enne spiega perché non è così male come molti potrebbero pensare.

Charles Roven ha parlato brevemente del suo ruolo cambiato nell'universo DC e di come sia meglio, considerando il numero di progetti a cui sta lavorando la società:"Penso che il mio ruolo per il momento sia quello di concentrarmi su quei sequel. Sai, un paio di anni fa ero il produttore di tutti i film, di Justice League e dei loro singoli film sugli eroi, ma è diventato molto chiaro che per essere produttore di quei film nella timeline voluta dalla Warner Bros. si trattava di un lavoro troppo grande da supervisionare per un solo produttore."

Nonostante le parole di Charles Roven siano comprensibili e diffondano il carico di lavoro ad altre persone per assicurarsi che ogni progetto abbia il focus e l'attenzione che merita, non è impossibile avere una sola persona a produrre tutti i film di un franchise. Il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, sta facendo proprio questo, lavorando come produttore esecutivo per 17 film. Probabilmente al momento la differenza è che la DC Films non è così autonoma come Marvel Studios. Come andrà in futuro?