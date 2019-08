Charles Manson e Roman Polanski nel nuovo trailer per C'Era Una Volta a Hollywood

Il 18 settembre prossimo arriverà finalmente anche in nel Bel Paese C'Era Una Volta a Hollywood, il nono film scritto e diretto da Quentin Tarantino, e per l'occasione la Sony Pictures ha pubblicato il trailer finale del film in italiano.

Come al solito potete visionare il filmato comodamente all'interno dell'articolo.

Il trailer, più breve dei due precedenti, mostra alcune sequenze inedite: fra le più significative l'arrivo a Los Angeles del regista Roman Polanski (interpretato da Rafał Zawierucha), come sappiamo marito di Sharon Tate (Margot Robbie) quando questa fu uccisa dalla famiglia Manson, la famiglia Manson che si prepara al massacro in Cielo Drive e una scena particolarmente divertente con l'attore Rick Dalton (Leonardo Di Caprio) che sul set di un suo film ha qualche difficoltà nell'utilizzo di un lanciafiamme.

Vi ricordiamo che il film mescolerà fatti di cronaca e personaggi ed eventi fittizi, e racconterà la storia di un attore televisivo, Dalton/Di Caprio, che tenta di debuttare nel mondo del cinema nella Hollywood del 1969. La sua spalla, migliore amico e stunt-man Cliff Booth (Brad Pitt) cercherà di aiutarlo nell'impresa, ma quando la celebre Sharon Tate (Robbie) si trasferisce nella villa accanto a quella di Rick, le cose potrebbero prendere una piega spiacevole ...

