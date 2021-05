Charles Grodin, è morta la star di Beethoven e Prima di mezzanotte

Charles Grodin, star di titoli di film come Il rompicuori, Prima di mezzanotte e Beethoven, è scomparso nella sua casa di Wilton, in Connecticut. Aveva 86 anni. Suo figlio Nicholas ha dichiarato al NY Times che Grodin è morto a causa di un cancro al midollo osseo e un suo portavoce ha raccontato che l'attore è morto pacificamente nel suo letto.

Charles Grodin nacque a Pittsburgh e studiò con Lee Strasberg, facendo il suo debutto al cinema con un piccolo ruolo in Rosemary's Baby - Nastro rosso a New York di Roman Polanski, nella parte di un ostetrico.

Il primo grande ruolo da protagonista è quello in Il rompicuori, del 1972, diretto da Elaine May, interpretando un personaggio sfortunato, a cui accadono mille peripezie, che diventerà uno dei tratti distintivi della sua carriera.



Nonostante abbia costruito la propria fama grazie al grande schermo, Grodin iniziò la propria carriera a Broadway in Tchin-Tchin, recitando e dirigendo parecchie pièce. Alla fine degli anni '70 partecipò a Il paradiso può attendere di Warren Beatty, e un anno dopo nella satira di Albert Brooks, An American Family Real Life. Nel 1988 recitò al fianco di Robert De Niro in Prima di mezzanotte ma l'apice della popolarità lo ottenne all'inizio degli anni '90 con il ruolo di George Newton, padre di famiglia costretto a fare i conti con l'esuberanza del nuovo cagnolone di casa, Beethoven.

Tra gli ultimi ruoli interpretati spicca quello in Giovani si diventa di Noah Baumbach. Grodin ha recitato nella miniserie Madoff su ABC e nel film Louie, accanto a Louis C.K.



