Charles Dance, le 5 migliori prove del Tywin Lannister di Game of Thrones

Charles Dance non ha bisogno di presentazioni: l'attore britannico classe 1946 sta raccogliendo soprattutto in questi ultimi anni i giusti elogi per una carriera di tutto rispetto trascorsa tra grande e piccolo schermo. Ma quali sono stati, ad oggi, i suoi momenti migliori?

Facendo un passo indietro ci viene in mente Alien³: il film di David Fincher non fu esattamente il più apprezzato dei capitoli della celebre saga fantascientifica, ma è innegabile che nel ruolo del dottor Jonathan Clemens Dance abbia svolto un lavoro egregio.

Qualche anno dopo, più precisamente nel 2006, troviamo il nostro Charles in Scoop di Woody Allen, nel quale lo vediamo interpretare Mr. Malcom al fianco dello stesso Allen, nonché di Scarlett Johansson e Hugh Jackman.

Degno di menzione è sicuramente anche il comandante Alastair Denniston di The Imitation Game, così come il Mr. Bennet di quella spassosa follia che è Pride + Prejudice + Zombies; per ultimo non possiamo infine non nominare il ruolo che ha consegnato Dance alla gloria nell'ultimo decennio, ovvero quello dell'indimenticabile Tywin Lannister di Game of Thrones, probabilmente uno dei personaggi meglio scritti e interpretati dell'intero show HBO.

Ricordiamo, intanto, che lo scorso anno Charles Dance fu tra gli attori della serie che bocciarono il finale di Game of Thrones.