Charles Dance: i 5 film peggiori da La Spia Russa a Justin e i cavalieri valorosi

Anche i grandi attori hanno, spesso, alcuni scheletri dell'armadio e Charles Dance non fa certo eccezione: ecco quindi i 5 peggiori film, secondo gli utenti di Rotten Tomatoes, dell'attore britannico interprete di Tywin Lannister nella serie HBO Game of Thrones

La piattaforma si è espressa in modo implacabile sul lavoro di Dance, eleggendo Space Truckers come il peggior film in cui l'attore abbia mai recitato con solo l'8% di gradimento. Nella pellicola fantascientifica del 1997 Dance interpretava Nable/ Captain Macanudo e, tra i commenti che si leggono, spicca senza alcun dubbio quello che recita "È senza alcun dubbio terribile, ma anche drammaticamente divertente", commento più che meritato dai momenti di improbabile e demenziale commedia.

A pochissima distanza, con solo il 9%, segue La Spia Russa (in onda stasera alle 21:10 su Rai Movie), in cui Dance veste i panni del russo Sasha Ivanov (nella sua versione anziana), che ha vissuto in prima linea le tensioni tra USA e URRS a causa della sua posizione di segretario agli affari esteri nel 1961.

Al terzo posto troviamo Un santo nella tempesta con il 12% di rating, in cui Dance interpreta Monsignor Solano, personaggio secondario, ma di spicco in questo drammatico racconto ambientato a breve distanza dalla guerra civile franchista e a cavallo della fondazione dell'Opus Dei.

Penultima posizione è occupata da Justin e i cavalieri valorosi, che totalizza un insufficiente 13%: nel film d'animazione dai toni fantasy, Dance veste i panni di Legantir, saggio abate esperto di arti magiche che guiderà il giovane Justin nel suo percorso per diventare cavaliere.

Chiude la classifica "Bottom 5" St. George's Day, che con il suo 18% di apprezzamento marchia l'interpretazione di Dance nel film britannico dai toni criminosi e che porta lo spettatore nei bassifondi delle più spietate gang di Londra.

Adesso la parola spetta a voi, fateci sapere se siete d'accordo con la classifica, se avreste invertito alcune posizioni o se l'avreste completamente stravolta e, se si va, diteci le migliori interpretazioni di Charles Dance secondo voi.