Charles Barkley, star dello Space Jam originale, non è a favore di Space Jam 2

A quanto pare l'ex cestista NBA Charles Barkley, apparso come ricorderete nel primo Space Jam, non gradisce particolarmente neppure l'idea di Space Jam 2, film attualmente in produzione in casa Warner Bros.

Barkley, oggi opinionista per le reti televisive sportive americane, in una recente intervista sul tema ha dichiarato:

"Questo film non mi interessa minimamente. Il primo Space Jam era meraviglioso, non abbiamo bisogno di un secondo film. Space James 1 è un classico. Non mi piace quando le persone cercano di replicare qualcosa che era già bello di per sé."

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo alle star dell'NBA presenti in Space Jam 2, le cui riprese sono finalmente iniziate. Poco si sa ad oggi della trama, se non il fatto che la storia dovrebbe essere molto meno incentrata sui giocatori "reali" rispetto al film originale.

A dirigere la pellicola Terence Nance, con l'uscita fissata per il 16 luglio 2021. Nel cast, insieme a LeBron James, anche Damian Lillard dei Portland Trailblazers, Anthony Davis dei New Orleans Pelicans, Klay Thompson dei Golden State Warriors, Diana Taurasi dei Phoenix Mercury e Chitney e Nneka Ogwumike dei Los Angeles Sparks. Inoltre, Sonequa Martin-Green interpreterà la moglie di LeBron James.