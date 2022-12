Charlbi Dean, svelata la causa della morte dell'attrice di Triangle of Sadness

Ha sconvolto i fan e gli addetti ai lavori la morte improvvisa a fine agosto dell'attrice sudafricana Charlbi Dean, nota soprattutto per la sua recente performance in Triangle of Sadness di Ruben Östlund, a soli 32 anni. Ora è stata pubblicamente rivelata la causa della morte, a distanza di quasi quattro mesi dalla sua scomparsa.

Un portavoce del New York City Medical Examiner, come riporta People Mag, svela che Dean è morta di sepsi batterica, dopo essere stata esposta al batterio Capnocytophaga. L'attrice era predisposta alla malattia dopo l'asportazione della milza a causa di un incidente d'auto avvenuto a Città del Capo nel 2009.



La morte improvvisa di Charlbi Dean ha stroncato una giovane vita e un'ascesa importante nel mondo del cinema, dopo il successo internazionale del film scandinavo: su Everyeye trovate la recensione di Triangle of Sadness.

Nel film interpreta Yaya, una giovane influencer che partecipa ad una crociera di lusso insieme al modello Carl (Harris Dickinson) e ad un nugolo di milionari provenienti da ogni parte del mondo.



Dopo la sua scomparsa anche Ruben Östlund ha ricordato Charlbi Dean, esprimendo lo shock provato nell'apprendere la notizia della morte dell'attrice.

Dean si era fatta conoscere nel 2010 e nel 2013 con i film Spud e Spud 2 e nella serie tv Black Lightning targata DC Comics e basata sul personaggio di Fulmine Nero, interpretato da Cress Williams.