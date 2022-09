Charlbi Dean, il regista di Triangle of Sadness sulla sua morte: 'scioccante e tragica'

Il regista di Triangle of Sadness Ruben Östlund ha reso omaggio alla sua protagonista dopo la sua morte. Charlbi Dean è morta lunedì in un ospedale di New York in seguito a un malore improvviso. Aveva solo 32 anni. La pellicola Triangle of Sadness, vincitrice della Palma d'Oro a Cannes quest'anno uscirà nelle sale italiane con Teodora Film.

Il regista svedese ha reso omaggio alla Dean condividendo ieri su Instagram una foto del dietro le quinte dell'attrice mentre girava la sua pellicola satirica.

"L'improvvisa scomparsa di Charlbi è uno shock e una tragedia", ha scritto nella didascalia. "È un onore averla conosciuta e aver lavorato con lei. Charlbi aveva una cura e una sensibilità che sollevava i suoi colleghi e l'intera troupe. Il pensiero che non sarà più al nostro fianco in futuro mi rende molto triste. In questo momento difficile, il mio pensiero va ai suoi cari, alla sua famiglia e al suo fidanzato Luke (Volker)".

Nel film, il debutto di Östlund in lingua inglese, Dean e Harris Dickinson interpretano i modelli Yaya e Carl, che partono per una crociera di lusso che precipita nel caos.

Nel frattempo, il drammaturgo Jeremy O. Harris ha definito la morte della Dean "assolutamente devastante". "Charlbi Dean era un'interprete così eccitante per me dopo averla vista in Triangle of Sadness", ha twittato. "Il suo lavoro aveva una vulnerabilità e un intelletto che un attore meno bravo avrebbe negato al personaggio. Un vero talento, invio amore alla sua famiglia. RIP".

Adesso, Triangle of Sadness si prepara ad aprire il Sarajevo Film Festival, per poi essere presentato in anteprima nordamericana al Toronto Film Festival. Su questo pagine potete recuperare il trailer di Triangle of Sadness.

Tra gli altri crediti della Dean figurano Spud, Spud 2: The Madness Continues, An Interview with God e la serie televisiva DC Black Lightning.