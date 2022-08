Charlbi Dean, attrice di Triangle of Sadness, è morta all'età di 32 anni

Mentre Triangle of Sadness arriva nelle sale italiane, una tragica notizia scuote il mondo del cinema e coloro che hanno lavorato e amato il film in questione: la protagonista della pellicola, Charlbi Dean, è morta all'età di 32 anni.

La notizia è stata riportata da Deadline, e sembrerebbe che l'attrice e modella sudafricana sia stata colpita da un'improvvisa malattia, che l'ha portata via mentre si trovava in un ospedale di New York nella giornata di oggi. Soltanto qualche mese fa, a Maggio, aveva festeggiato con quella che aveva definito "la sua famiglia" da un punto di vista lavorativo la vittoria della Palma d'Oro di Triangle of Sadness, dove ha interpretato il personaggio di Yaya, una modella ospite su uno yacht dove il caos pian piano cresce. L'attrice aveva definito l'esperienza di realizzazione del film una delle "migliori della sua vita", vissuta in uno dei momenti più difficili della sua esistenza.

L'esperienza di Dean, però, non si limita solo al film di Östlund . Infatti è stata notata alla tenera età di 6 anni, e a 12 ha firmato con la Alfa Model Management. Si è poi spostata sulla recitazione, ed è apparsa in diversi prodotti di rilievo, come la serie della CW Black Lightning e i film Spud, Death Race 3: Inferno, Blood in the Water e Porthole.