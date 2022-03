Chariot, John Malkovich nel trailer dello sci-fi di Adam Sigal

Online è stato pubblicato il primo atteso trailer di Chariot, con protagonista il due volte candidato all'Oscar John Malkovich. Il film è in procinto di uscire nei cinema e on demand il prossimo 15 aprile. Ecco le prime immagini dello sci-fi diretto da Adam Sigal, che comprende un cast piuttosto variegato.

Sigal ha scritto e diretto il film che vede Malkovich nel ruolo del dottor Karn, strano ed eccentrico specialista che guida ignari pazienti verso la transizione della reincarnazione.

Un giovane di nome Harrison (Thomas Mann) sperimenta svariati sogni ricorrenti e decide di rivolgersi al dottor Karn e rivela l'incontro con una donna (Rosa Salazar) che aveva amato in una precedente vita.



Tuttavia un problema tecnico rischia di mandare a monte tutto quanto e segnare in maniera permanente il futuro del suo paziente.

Thomas Mann è noto soprattutto per il suo ruolo da protagonista in un film presentato al Torino Film Festival qualche anno fa - sul nostro sito trovate la recensione di Quel fantastico peggior anno della mia vita, partecipando anche al kolossal Kong: Skull Island.



Il candidato all'Oscar John Malkovich è uno degli attori più apprezzati e maggiormente affermati nel panorama cinematografico internazionale, noto per film quali Essere John Malkovich, Burn After Reading e recentemente la serie comedy Netflix, Space Force.

Lo scorso anno Malkovich rinunciò all'Inferno a teatro, dichiarando che il linguaggio di Dante è troppo difficile.