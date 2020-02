Chaos Walking: lo sfortunato film con Tom Holland e Daisy Ridley ha una data d'uscita

C'è voluto molto più tempo del solito, ma adesso la Lionsgate ha finalmente annunciato una data di uscita ufficiale per Chaos Walking, il misterioso sci-fi con Tom Holland e Daisy Ridley al servizio della regia di Doug Liman.

Secondo un comunicato stampa arrivato in queste ore, Chaos Walking sarà finalmente distribuito nelle sale il 22 gennaio 2021.

Il film originariamente era previsto per marzo 2019, tuttavia ha dovuto affrontare una grave battuta d'arresto nella primavera dello scorso anno, quando la casa di produzione ordinò una grossa sessione di riprese aggiuntive perché delusa dal materiale girato fino ad allora.

All'epoca però si parlò di un alcuni reshoots di circa tre settimane, con la data di uscita che slittò ad un generico 2020. Ora come ora non è chiaro come e perché la Lionsgate sia arrivata a guardare addirittura al gennaio 2021, ma è comunque una piccola vittoria per questo sfortunato film, che ha seriamente rischiato di non vedere mai il buio della sala: il primo ciak, lo ricordiamo, risale addirittura al 2017.

Chaos Walking è un adattamento dell'omonimo romanzo di Patrick Ness. Oltre a Holland e Ridley, che interpretano i protagonisti Todd Hewitt e Viola Eade, il film è interpretato da Cynthia Erivo, Mads Mikkelsen, David Oyelowo, Demián Bichir e Nick Jonas. Secondo la sinossi diffusa da Lionsgate, il film racconta la storia di "due improbabili compagni che intraprendono un'avventura pericolosa attraverso i panorami di un pianeta inesplorato mentre cercano di sfuggire ad una realtà disorientante nella quale i pensieri interiori sono visti e ascoltati da tutti."