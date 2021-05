Chaos Walking, lo sci-fi con Tom Holland e Daisy Ridley arriva su Amazon Prime: la data!

Amazon Prime Video ci ha comunicato le sue uscite digitali per il mese di giugno, e possiamo annunciarvi che tra esse sarà presente anche Chaos Walking, il nuovo sci-fi di Doug Liman interpretato da Tom Holland e Daisy Ridley.

Il film arriverà in esclusiva digitale sul servizio di streaming on demand Amazon Prime Video a partire dal prossimo 8 giugno, sia in versione originale sotto-titolata che in versione doppiata; il giorno successivo, come vi avevamo già anticipato, Chaos Walking sarà distribuito anche in home-video fisico nei formati dvd e blu-ray.

Chaos Walking è basato sulla serie d romanzi scritti da Patrick Ness e include nel cast anche Mads Mikkelsen, oltre a Demian Bichir e Cynthia Erivo. La storia si svolge su un pianeta colonizzato dagli umani dove tutte le donne sono morte o scomparse e tutti gli uomini sono affetti da un fenomeno noto come "Rumore", una condizione attraverso la quale tutti possono ascoltare i pensieri degli altri. Il personaggio di Tom Holland, Todd, incontra Viola (Daisy Ridley) dopo che la ragazza si schianta sul pianeta, diventando non solo la prima donna che Todd abbia mai visto ma anche l'unico essere umano sul pianeta a non essere influenzato dal "Rumore", i cui effetti non agiscono sulle donne.

