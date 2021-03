Chaos Walking, lo sci-fi più volte rimandato per Tom Holland è un 'lavoro d'amore'

Chaos Walking è stato rimandato così tante volte ormai che è difficile credere che finalmente uscirà questa settimana, con la data fissata per il 5 marzo che segna il secondo film di Tom Holland in arrivo questo mese dopo Cherry dei fratelli Russo.

Se il nuovo lavoro dei registi di Avengers: Endgame sarà disponibile su Apple TV+, però, Chaos Walking sarà distribuito da Lionsgate nelle poche sale ancora aperte negli Stati Uniti, e al momento non è chiaro quando potremo vederlo in Italia. In una nuova intervista promozionale, però, Tom Holland ha provato a risvegliare l'interesse del pubblico nei confronti della sua nuova pellicola, uno sci-fi basato sul romanzo "The Knife of Letting Go" di Patrick Ness, il primo di una trilogia di libri nota come 'Chaos Walking'.

"È stato un lavoro d'amore e abbiamo lavorato tutti molto duramente", ha detto la star. “È stata una costante sfida in salita. È stato un film davvero difficile da realizzare perché ha una storia difficile da raccontare. Ed è passato molto tempo da quando abbiamo iniziato le riprese. Ci lavoriamo letteralmente da anni. E' passato anche parecchio tempo da quando ho smesso di far parte del processo, probabilmente non vedo il film da circa un anno quindi sono sicuro che probabilmente è cambiato molto, ma posso dire che mi sono divertito moltissimo a realizzarlo. Doug Liman è un regista meraviglioso, e una persona con la quale spero di rimanere amico per molto tempo. Sono entusiasta di vederlo, davvero."

Il film è diretto Doug Liman e include nel cast Daisy Ridley, Mads Mikkelsen, Demian Bichir e Cynthia Erivo. La storia si svolge su un pianeta colonizzato dagli umani dove tutte le donne sono morte o scomparse e tutti gli uomini sono affetti da un fenomeno noto come "Rumore", una condizione attraverso la quale tutti possono ascoltare i pensieri degli altri. Il personaggio di Holland, Todd, incontra Viola (Daisy Ridley) dopo che la ragazza si è schiantata sul pianeta, diventando non solo la prima donna che Todd abbia mai visto, ma anche l'unico essere umano sul pianeta a non essere influenzato dal "Rumore".

