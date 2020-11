Chaos Walking: ecco quando arriverà il trailer del film con Tom Holland e Daisy Ridley!

Come previsto, il poster di Chaos Walking pubblicato a sorpresa la scorsa settimana è stato solo un giro di prova, dato che per il film con Tom Holland e Daisy Ridley la Lionsgate ha confermato l'arrivo di un trailer ufficiale.

Il filmato promozionale, come potete vedere dal post pubblicato su Twitter e disponibile in calce all'articolo, arriverà nel corso di questa settimana: se siete curiosi di vedere le prime immagini del misterioso sci-fi in sviluppo dal 2011, non vi resta che rimanere sintonizzati.

Vi ricordiamo che il film è basato sul romanzo young-adult "The Knife of Never Letting Go" di Patrick Ness, i cui diritti sono stati acquistati da Lionsgate ormai nove anni fa. Le riprese principali del film sono state condotte da agosto a novembre 2017, ma dopo una disastrosa proiezione di prova in cui è l'opera venne descritta come "non pubblicabile", il film venne sottoposto ad una serie di riprese aggiuntive nel 2018. Un anno dopo il Wall Street Journal riferì che addirittura le riprese sarebbero ricominciate quasi dall'inizio, ma il programma venne posticipato a causa dei numerosi impegni delle superstar di Spider-Man: Far From Home e Star Wars: The Rise of Skywalker.

Chaos Walking segue due improbabili compagni (Ridley e Holland) che si imbarcano in un'avventura pericolosa attraverso un pianeta inesplorato mentre cercano di sfuggire ad una realtà pericolosa e disorientante, nella quale i pensieri interiori sono visti e ascoltati da tutti. Nel cast anche Mads Mikkelsen, Cynthia Erivo, Nick Jonas, Ray McKinnon, Kurt Sutter e David Oyelowo.

Per altri approfondimenti vi ricordiamo che Tom Holland è attualmente impegnato sul set di Spider-Man 3.