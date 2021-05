Chaos Walking, il nuovo sci-fi con Tom Holland arriva in DVD e Blu-ray: ecco quando

Nonostante le disastrose recensioni di Chaos Walking su Rotten Tomatoes, si attendevano notizie sulla distribuzione italiana del film con Tom Holland. La notizia del giorno è che il nuovo sci-fi sarà distribuito in versione home video, da Eagle Pictures, a partire dal prossimo 9 giugno.

Chaos Walking, diretto da Doug Liman (regista di The Bourne Identity e Edge of Tomorrow – Senza domani) sarà disponibile dal prossimo mese in formato DVD e Blu-ray.

Per Tom Holland il film è un lavoro d'amore, e lo Spider-Man del Marvel Cinematic Universe è affiancato nel film da Daisy Ridley, protagonista della trilogia sequel di Star Wars nel ruolo di Rey.

La sinossi di Chaos Walking, primo capitolo cinematografico dell’omonima trilogia dello scrittore Patrick Ness, recita: "Nel futuro gli umani vivono su un pianeta molto simile alla Terra. Hanno appena vinto una dura guerra contro gli alieni, ma la loro esistenza è minacciata da un’infezione sconosciuta che ha decimato il genere femminile e sta seminando il caos: ora ognuno può sentire i pensieri dell’altro e la privacy è solo un ricordo lontano. Un uomo malvagio e corrotto cerca di sfruttare a suo vantaggio questa delicata situazione e solo Todd Hewitt (Tom Holland) può fermarlo. Intanto, mentre imperversa il caos, Todd resterà affascinato da un essere mai visto: Viola (Daisy Ridley), una donna."