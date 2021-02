Chaos Walking, si mostra Mads Mikkelsen nel nuovo video del film con Daisy Ridley

È grazie a Comicbook.com che possiamo mostrarvi oggi una nuovissima clip ufficiale dell'atteso Chaos Walking, sci-fi a lungo posticipato e diretto da Doug Liman con protagonisti Tom Holland, Daisy Ridley e Mads Mikkelsen, quest'ultimo proprio al centro del nuovo filmato promozionale dell'adattamento cinematografico.

Basato sul primo capitolo dell'omonima saga scritta da Patrick Ness, che firma anche la sceneggiatura di questo adattamento, il film è ambientato in una distopia nella quale le persone e le creature viventi possono mettersi in contatto attraverso un flusso di immagini, parole e suoni noto come il Rumore.



La storia si svolge sul pianeta Mondo Nuovo, colonizzato dagli umani dopo una guerra con gli alieni Spackle, ed è incentrata sul giovane Todd, che nel romanzo ha il ruolo di narratore in prima persona, nonostante il linguaggio sgrammaticato figlio del suo analfabetismo. E' cresciuto nell'isolata cittadina di Prentisstown, popolata esclusivamente dagli uomini, con le donne eliminate dal Rumore, un germe rilasciato dagli Spackle.

Che ve ne pare di queste nuove immagini? Fatecelo sapere nei commenti.

Intanto, vi ricordiamo che Holland in questo periodo è impegnato con le riprese di Spider-Man 3, che ha anche definito "il cinecomic più ambizioso di sempre", persino più di Avengers: Endgame.



Fateci sapere cosa ne pensate di Chaos Walking nei commenti in calce alla notizia. Vi ricordiamo che il film uscirà in America il 5 marzo 2021.