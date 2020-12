Chaos Walking, Lionsgate posticipa l'uscita del film con Tom Holland e Daisy Ridley

Come riporta il puntualissimo Deadline, Lionsgate ha deciso di posticipare nuovamente la data d'uscita cinematografica dell'atteso e sfortunato Chaos Walking, intrigante sci-fi diretto da Doug Liman (Edge of Tomorrow) e con protagonisti Tom Hollad e Daisy Ridley che sarebbe dovuto uscire nelle sale il 22 gennaio.

Lo studio ha invece deciso di posticipare la release di due mesi, fino al 5 marzo 2021, probabilmente per assicurarsi una riapertura più diffusa delle sale dopo l'inizio della campagna vaccinazioni contro il Coronavirus.



Basato sul primo capitolo dell'omonima saga scritta da Patrick Ness, che firma anche la sceneggiatura di questo adattamento, il film è ambientato in una distopia nella quale le persone e le creature viventi possono mettersi in contatto attraverso un flusso di immagini, parole e suoni noto come il Rumore.



La storia si svolge sul pianeta Mondo Nuovo, colonizzato dagli umani dopo una guerra con gli alieni Spackle, ed è incentrata sul giovane Todd, che nel romanzo ha il ruolo di narratore in prima persona, nonostante il linguaggio sgrammaticato figlio del suo analfabetismo. E' cresciuto nell'isolata cittadina di Prentisstown, popolata esclusivamente dagli uomini, con le donne eliminate dal Rumore, un germe rilasciato dagli Spackle.

Intanto, vi ricordiamo che Holland in questo periodo è impegnato con le riprese di Spider-Man 3.