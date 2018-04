Chaos Walking: il film con Tom Holland e Daisy Ridley deve essere in gran parte ri-girato

The Hollywood Reporter ha riportato la notizia che Chaos Walking, l'adattamento del famoso romanzo YA con Tom Holland e Daisy Ridley, sarà oggetto di importanti reshoot. Patrick Ness, l'autore della trilogia del libro su cui si basa il film, è addirittura in trattativa per scrivere le nuove pagine di sceneggiatura.

Lo scrittore, sarà al lavoro insieme agli sceneggiatori Charlie Kaufman, Lindsey Beers, John Lee Hancock e Gary Spinelli.

La fotografia aggiuntiva dovrebbe durare da due a tre settimane, ma visto che Holland e Ridley sono così richiesti e che devono cercare di trovare spazio nelle loro fitte agende, le riprese non avranno luogo fino a dicembre di quest'anno o forse addirittura, si sposteranno a gennaio 2019. Tom Holland ha in programma di iniziare a girare il sequel di Spider-Man: Homecoming durante l'estate, e, nello stesso periodo, Daisy Ridley lavorerà a Star Wars: Episodio IX.

Chaos Walking vede la partecipazione di Tom Holland (Capitan America: Civil War, Spider-Man: Homecoming) nei panni di Todd Hewlitt e Daisy Ridley (Star Wars: Il risveglio della Forza, Star Wars: Gli Ultimi Jedi) nei panni di Viola Eade e Mads Mikkelsen ( Rogue One: A Star Wars Story) come Maggiore Prentiss, Nick Jonas (Jumanji: Welcome to the Jungle) nei panni di Davy Prentiss Jr., Demian Bichir (Alien: Covenant) nei panni di Ben, Kurt Sutter nei panni di Cillian e David Oyelowo (Selma, Interstellar) come Aaron.

L'adattamento cinematografico della trilogia per giovani adulti dell'autore Patrick Ness ,è diretto da Doug Liman (Edge of Tomorrow, Mr. & Mrs. Smith) e la Lionsgate, che spenderà tra i 90 e i 100 milioni di dollari per produrre il film, si augura che l'ambizioso thriller di fantascienza lancerà un nuovo franchise. Il racconto post-apocalittico è ufficialmente descritto come segue

Todd Hewitt vive sul lontano pianeta chiamato Nuovo Mondo che è una nuova speranza per l'umanità fino a quando quest'ultimo viene colpito da "The Noise", un virus che costringe ad avere visioni coinvolgenti di ogni pensiero di qualsiasi altra persona. La cacofonia fa impazzire molti, fino a quando Todd fa una scoperta: nascosta nell'ombra, c'è una ragazza di nome Viola, che potrebbe essere la chiave per sbloccare molti segreti di Nuovo Mondo.

Insieme, i due improbabili compagni, sono costretti in un'avventura in una parte inesplorata di un pianeta inesplorato, mentre cercano di fuggire e nascondersi, in un ambiente in cui tutti i loro pensieri possono essere ascoltati e tutti i movimenti visti. Alla fine, entrambi scoprono la verità sulle vite che hanno lasciato e il mondo spettacolare che hanno imparato a chiamare casa.